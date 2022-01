Jeugdtrainers van CF Valencia komen naar Lindeboys Leut

In Spanje staat Valencia CF bekend om de goede jeugdopleiding, geen enkele andere club leverde meer internationals aan het Spaanse team in de afgelopen 15 jaar. Sterren als Jordi Alba, David Villa, David Silva, José Luis Gayà, Ferran Torres en Carlos Soler zijn klinkende voorbeelden van de succesvolle jeugdopleiding.Het Valencia CF Voetbalkamp is te gast in de paasvakantie van maandag 11 april t/m vrijdag 15 april 2022 op de terreinen van Lindeboys Leut in Maasmechelen.Sinds de zomer van 2011 organiseert Valencia CF met veel succes voetbalweken in Nederland en België. Zo succesvol dat er in 2022 wordt uitgebreid. Daarbij is in 2022 Lindeboys Leut voor het eerst partner van Valencia CF. Lindeboys Leut behoort daarmee tot een selecte groep partnerclubs van Valencia CF in België. Het Valencia Voetbalkamp is een vijfdaagse trainingsweek voor jeugdspelers (jongens en meisjes) van 6 t/m 14 jaar van elk niveau onder leiding van officiële Valencia-jeugdtrainers. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en niveau, zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan trainen. De Spaanse trainers worden geassisteerd door Nederlandse en Belgische UEFA-gecertificeerde trainers die allen een opleiding hebben genoten bij Valencia CF. Het aantal deelnemers is gelimiteerd, zo is iedereen verzekerd van voldoende aandacht, óók van de Spaanse trainers. De deelnemers ontvangen van partner Puma een trainingstenue van Valencia CF, bestaande uit shirt, short en sokken. Daarbij krijgen de deelnemers een Valencia CF-bidon, een diploma en vijf dagen training door de officiële Spaanse trainers volgens de succesvolle Valencia Methodology. Daarnaast krijgen de deelnemers lunch, drinken, gezonde tussendoortjes en vers fruit. De deelnemersbijdrage bedraagt 212,50 euro.Alle deelnemers aan het Valencia Voetbalkamp maken kans op een voetbalreis naar Valencia. Per locatie worden door de Valencia-trainers de meest talentvolle spelers uitgenodigd voor een weekend Valencia. Als gast gaan zij trainen op het trainingscomplex van Valencia CF, een wedstrijd van het 1ste team bekijken, bezoeken het stadion Estadio Mestalla, de fanshop enzomeer.Alle informatie vind je op www.valenciavoetbalkamp.be