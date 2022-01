Vierschansentoernooi wordt Drieschansentoernooi door de wind

De derde manche van het wereldbefaamde Vierschansentoernooi in Innsbruck werd dinsdagnamiddag afgelast. Door de felle wind was het te gevaarlijk voor de atleten om van de Oostenrijkse Bergiselschans te springen. De springers verhuizen daarom al naar Bischofshofen, waar op woensdag en donderdag de derde en vierde wedstrijd plaatsvinden.

De heuvel in Innsbruck staat bekend om zijn windgevoeligheid en er zijn ook geen schijnwerpers aanwezig, zodat om 15 uur definitief beslist werd om de manche dinsdag niet meer door te laten gaan. Ook in 2008 gebeurde dat. Toen werd beslist om twee wedstrijden in het Oostenrijkse Bischofshofen - normaal gezien op januari enkel het toneel van de laatste manche - te organiseren. Dat zal nu dus ook voor het eerst in veertien jaar gebeuren.

Het Vierschansentoernooi bestaat uit vier wedstrijden in de kerstvakantie. De eerste wedstrijd vond plaats op 29 december in het Duitse Oberstdorf, op nieuwjaarsdag werd er gesprongen in het Duitse Garmisch-Partenkirchen. Bij de mannen won de 25-jarige Japanner Ryoyu Kobayashi die twee wedstrijden.