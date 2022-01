Enkel nog naar buiten om zich te laten testen: hier hanteert men de strengste lockdowns ter wereld

Een handvol besmettingen in een miljoenenstad. Meer is er in China niet nodig om voor een strikte lockdown te kiezen. In Xi’an dreigen zelfs voedseltekorten omdat mensen niet eens boodschappen mogen gaan doen. Het gaat om de strengste maatregelen sinds het begin van de coronacrisis. Niet toevallig minder dan een maand voor de start van de Olympische Winterspelen.