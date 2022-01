Aarde beefde 31 keer in België in 2021

De grootste natuurlijke bevingen deden zich voor op 20 juni in Dampremy bij Charleroi en op 28 augustus in Baelen bij Eupen. Beide bevingen hadden een magnitude van 1,7.

Net over de grens in Duitsland, rond het dorp Rott, werden in 2021 maar liefst 126 bevingen gelokaliseerd. De magnitude van deze bevingen varieerde sterk, waarbij de meeste niet voelbaar waren voor de lokale bevolking. Enkele van de zwaarste bevingen, met name die in de maand januari met een kracht van 2,6, werden wél gevoeld, zelfs tot in het Belgische Eupen.

Alles samen noteerde de Koninklijke Sterrenwacht 257 natuurlijke aardbevingen in en rond ons land. In 2019 en 2020 waren er dat nog een pak minder: respectievelijk 45 en 52. “De verhoogde seismische activiteit is voornamelijk gerelateerd aan het voorkomen van enkele aardbevingszwermen langsheen breuken in de Roerdalslenk. Deze zwermen vonden plaats te Rott (Duitsland), Eschweiler (Duitsland) en Voerendaal (Nederland)”, legt geoloog Koen Van Noten uit.

Daarnaast waren er vorig jaar ook nog 12 door mensen opgewekte bevingen (de meeste in verband met een diepeaardwarmteproject in Dessel), 367 explosies in steengroeves en minstens zes gecontroleerde ontploffingen op zee uitgevoerd door de Belgische, Nederlandse of Franse zeemacht om bommen uit de wereldoorlogen te vernietigen.