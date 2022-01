Bilzenaar krijgt 40 maanden cel voor onophoudelijke bedreigingen met wapens

De feiten vonden plaats in de zomer van 2020. Op 17 juli, rond 21.40 uur, stapte het koppel een frituur in Lanaken binnen. Toen de uitbaatster hun bestelling wilde noteren, haalde de twintiger een wapen van onder zijn jas en eiste het geld van de kassa. Ook zijn vriendin (23) zou daarbij een wapen getrokken hebben, zo vertelde hij zelf voor de rechter. Het slachtoffer begon te gillen en liep naar buiten. De twee overvallers sloegen daardoor op de vlucht zonder buit.

De uitbaatster was in shock, maar kon toch nog een gedetailleerde verklaringen afleggen en een duidelijk persoonsbeschrijving geven. Aan de hand van die verklaringen, kwam de twintiger al snel in het vizier. Hij en zijn vriendin werden uiteindelijk in de boeien geslagen aan hun woning in Tongeren.

Schietpartij

Uiteindelijk bleek de man ook betrokken in drie dossiers van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst en een dossier van feiten in Tongeren. Op enkele weken tijd slaagde de man erin om maar liefst vijf mensen te bedreigen met een wapen. Zo hield hij ook een fietser staande door de loop van het pistool tegen zijn hoofd te houden en hem te dwingen zijn portefeuille af te geven. “Maar die heb ik dan uiteindelijk toch gewoon teruggegeven”, zo verklaarde de overvaller. “Telkens als ik dan bezig was, besefte ik opeens dat het niet juist was wat ik deed.”

Verder werd ook een man op de parking aan een café in Hoeselt vanop afstand onder schot gehouden met de eis om zijn centen af te geven. Dat slachtoffer kon op de vlucht slaan. Uiteindelijk bedreigde de twintiger ook een vrouw met het wapen omdat ze niet snel genoeg inparkeerde naar zijn zin. “Mijn ex had me opgestookt. Ze had een afspraak bij de bank, dus we hadden weinig tijd”, aldus de man.

Tot slot zou hij ook betrokken zijn als chauffeur tijdens een schietpartij op een woning van een rivaal van zijn ex-vriendin.

Drank en drugs

“Het was nooit gepland. Ik was steeds onder invloed van drank en drugs”, zo klonk zijn uitleg. De Tongerse rechter veroordeelde de man dinsdag tot een celstraf van 40 maanden met de helft uitstel onder voorwaarden om zijn middelengebruik aan te pakken. Zijn ex-vriendin moet een werkstraf van 240 uur uitvoeren. Indien ze dit niet doet, belandt ze voor 2 jaar achter de tralies.