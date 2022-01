Oppermachtige Tom Pidcock pakt in Gullegem twee op twee, Quinten Hermans derde

Tom Pidcock is goed aan het jaar begonnen. Na de wereldbeker in Hulst pakte hij ook de winst in Gullegem. — © BELGA

Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) heeft na de wereldbeker in Hulst ook de Hexiacross in Gullegem gewonnen. De Brit kreeg even weerwerk van Looienaar Quinten Hermans, maar was bij afwezigheid van Van Aert en co de sterkste in de West-Vlaamse modder. Pidcock heeft van het WK in Fayetteville eind deze maand zijn grote doel gemaakt en zijn vorm zit in stijgende lijn.