Mathieu van der Poel niet aan de start in Herentals: “Terugkeer iets voor lange termijn”

Mathieu van der Poel staat woensdag niet aan de start van de vijfde manche van de X2O Badkamers Trofee in Herentals. De wereldkampioen veldrijden moest met problemen aan de rug opgeven in de Superprestige van Heusden-Zolder op 27 december en een comeback lijkt nog niet voor meteen. “Dat is iets voor de lange termijn”, zegt vader Adri van der Poel.

Mathieu van der Poel zal woensdag niet aan de start staan in de Superprestige van Herentals, een van de crossen die was voorzien in zijn programma. Dat programma is flink overhoop geschud sinds hij opnieuw last kreeg van zijn rug.

De wereldkampioen veldrijden kwam sinds 27 december niet meer in actie en als we zijn vader Adri van der Poel mogen geloven is een comeback niet voor meteen. “Het is nog steeds hetzelfde met zijn rug”, zei Adri in een interview met de VRT vanuit de materiaalpost in Gullegem. “Herentals is absoluut geen optie, opnieuw koersen is iets voor de lange termijn. Je moet het accepteren, het verstandigste is om nu een goeie revisie te doen en pas weer serieus beginnen te fietsen als de problemen achter de rug zijn. Mijn mening is dat het er de eerste weken nog niet inzit, maar de ploeg gaat daar verstandig mee om.”

Zondag wordt in Zaltbommel het Nederlands kampioenschap veldrijden gereden. Afgaande op de woorden van Adri van der Poel ziet het er niet naar uit dat Mathieu daar aan de start zal staan.