Politie betrapt Oezbeekse bestuurder met vals Litouws rijbewijs

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft in de afgelopen maand twee bestuurders betrapt met een vals rijbewijs uit het buitenland. Een van hen, een Oezbeek, mocht volgens zijn Litouws rijbewijs al rijden sinds hij 8 jaar was.

Op 12 december vorig jaar toonde een bestuurder met de Servische nationaliteit de politie een rijbewijs uit Montenegro. Maar dat leek totaal niet op een normaal rijbewijs. Bovendien woonde de man al 20 jaar in ons land, wat de argwaan van de agenten wekte. Hij had al twee keer geprobeerd om een rijbewijs in België te behalen, maar was daar telkens niet in geslaagd. De dienst vervalsingen van de federale politie bevestigde na een controle dat het inderdaad om een vals rijbewijs ging. De man mag het zowel voor de politierechtbank als voor de correctionele rechtbank gaan uitleggen.

Rijbewijs op 8 jaar

Vorige maandag betrapte de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst opnieuw een bestuurder met vermoedelijk een vals rijbewijs. Na een verkeersovertreding toonde de man, die afkomstig is uit Oezbekistan en al 11 jaar in België woont, de politie een Litouws rijbewijs. Maar dat bleek al snel van een gebrekkige kwaliteit. Bovendien dateerde de lay-out nog van voor 2016, terwijl het rijbewijs zogezegd afgeleverd werd in 2019. De politie fronste ook de wenkbrauwen toen ze zagen dat de bestuurder zijn rijbewijs B zogezegd op 8-jarige leeftijd al haalde. Ook dit rijbewijs werd overgemaakt aan de dienst vervalsingen van de federale politie. Als het vals blijkt te zijn, zal de bestuurder eveneens voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank moeten verschijnen. siol