Wat is er dit laatste vakantieweekend te doen in onze provincie? Dit zijn onze uittips

Van een bezoek aan de kermis tot een plons in het ijskoude water: er zijn veel toffe manieren om de kerstvakantie af te sluiten. En we kunnen terug cultuur opsnuiven! Dit zijn de uittips van onze redactie.

Winterkermis in Maasmechelen

© Patrick Vanstipelen

Samen in de botsauto’s of bibberen op de Wild Mouse: geen leukere manier om de kerstvakantie af te sluiten. Nog tot en met zondag kun je op de parking van de Decathlon in Maasmechelen naar de winterkermis.

Nog t.e.m. 9/1, van 14 tot 22 uur, Kolenmijn Limburg-Maaslaan 3 Maasmechelen. Meer info: www.maasmechelen.be/winterkermis

Het jaaroverzicht in Lego

© Mine Dalemans

Jaaroverzichten saai? Dat van Heusdenaar Maarten Verlinden niet alleszins! Hij maakt jaarlijks een eigenzinnig jaaroverzicht dat volledig uit Lego bestaat. Je herkent ongetwijfeld heel wat gebeurtenissen uit 2021. Geschikt voor jong en oud, en vanaf 10 januari gratis te bezichtigen in de bibliotheek van Heusden-Zolder.

Jaaroverzicht in Lego, van 10 t.e.m. 27/1, gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Meer info: www.heusden-zolder.bibliotheek.be

Het nieuwe jaar induiken in Zutendaal

© Tom Palmaers

Zin in een verkwikkende duik dit weekend? Op zondag 9 januari organiseert zeil- en surfclub Vvw Zutendaal de jaarlijkse Nieuwjaarsplons. Om 14 uur start de opwarming. Na de duik kun je ontspannen in een warme jacuzzi. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.

Zondag 9/1, vanaf 14 uur. Surf- en zeilplas, Sellerveldstraat 10, Zutendaal. Meer info: www.facebook.com/vvwz.surfenzeilplas

De vakantie afsluiten met een borrel op Thor Terrazza Winter(t)

Foto: Thor Terrazza

Nog tot en met 9 januari geniet je in het prachtige Urban Thor Park in Genk van glühwein, kaasfondue en ander lekkers om je op te warmen. De zomerbar Thor Terrazza is voor de gelegenheid omgetoverd tot Thor Terrazza Winter(t). Verwacht je aan een gezellige winterbar met uitzicht op natuur en het mijngebouw. Vuurkorven, fakkels en dekentjes zorgen voor nóg meer gezelligheid.

Thor Terrazza Winter(t), t.e.m. 9/1, van 14 tot 23 uur. Meer info: www.facebook.com/thorterrazza

Mijn moeder is een gorilla & The Power of the Dog in Cinema ZED

© Mijn moeder is een Gorilla

Terug naar de bioscoop! Dat vieren we graag met een film natuurlijk. Op zondag staan er in Cinema ZED in Hasselt twee films op het programma: eerst is er de animatiefilm Mijn mama is een gorilla, over het jonge weesmeisje Jonna dat wordt opgevangen door een aap. Later in de namiddag volgt The Power of The Dog, een broeierige cowboyfilm met Benedict Cumberbatch die kans maakt op Oscars. Deze laatste is geschikt voor kijkers vanaf 16 jaar.

‘Mijn moeder is een gorilla’ en ‘The Power of the Dog’, 9/1, respectievelijk om 14.30 en 16.30 uur in Cinema ZED in Hasselt. Meer info & tickets: www.cinemazed.be

James Malikey in Genk

© c-mine

Benjamin Ceyssens, die tegenwoordig optreedt onder de artiestennaam James Malikey, won eind 2019 met zijn filmische pianocomposities Belgium’s Got Talent. Eind januari maakt hij zijn grote droom waar: hij gaat filmmuziek studeren in Hollywood. Dat doet hij niet zonder afscheidsconcert. Dinsdag speelt hij in C-mine in Genk. De filmische muziek wordt begeleid met een beeld- en lichtshow.

James Malikey, 11/1 om 20 uur in C-mine in Genk. Meer info & tickets: www.c-mine.be

Op zoek naar geluk tijdens wandeling in Hengelhoef

© Jan Leijskens

Wandelen is gezond, en maakt vooral gelukkig. Kom dat zelf testen tijdens de Gelukswandeling op zondag 9 januari in Hengelhoef in Houthalen. Gids Ivan Steegmans neemt je twee uur lang mee op pad langs de mooiste plekjes.

9 januari om 14 uur. Deelname is gratis, afspraak aan Bezoekerscentrum Limburgs Landschap vzw (Hengelhoefdreef 6, Houthalen-Helchteren). Meer info: www.limburgs-landschap.be

Eerbetoon aan Johnny Cash in Pelt

© 90 jaar Johnny Cash

Op 26 januari zou de legendarische countryzanger Johnny Cash negentig jaar geworden zijn. In een eerbetoon worden klassiekers als Walk The Line of Ring on Fire, en andere minder bekende nummers, gecoverd door acht muzikanten waaronder Guy Swinnen, Axl Peleman en Jan Hautekiet. De Try-out is deze woensdag in Pelt.

Try-out Johnny Cash 90 jaar, woensdag 12/1 om 21 uur in CC Palethe in Pelt. Meer info & tickets: www.palethe.be/johnny-cash-90-jaar

DAVID of hoe we ons bedacht hebben in CC Hasselt

© Bram De Vreese

Theater kan terug! Dus kiezen we meteen voor een uitdagend en prikkelend stukje toneel. De drie gezelschappen De Nwe Tijd, de Koe en Hof van Eede maken evenveel voorstellingen over David Foster Wallace en het leven, de verslaving en depressie van de geroemde (en betreurde) Amerikaanse schrijver. Want drie jaar nadat hij in 2006 een lezing gaf op een prestigieuze school - met als uitgangspunt: ‘Hoe blijf je overeind in het volwassen leven zonder je op je 50ste een kogel door de kop te jagen?’ - stapte hij op 46-jarige leeftijd uit het leven. In de eerste voorstelling leidt dat alvast tot een moeilijke vraag: hoe kan je een betekenisvol leven leiden?

DAVID of hoe we ons bedacht hebben, dinsdag 11/1 om 20 uur in CC Hasselt. Meer info en tickets: www.ccha.be

Nog een laatste keer genieten op Winterland

© Karel Hemerijckx

Dit weekend geniet je nog een laatste keer van het gezelligste winterdorp in Hasselt. Geniet van de kraampjes vol lekkers, of trek je schaatsen aan voor een rondje op de ijsbaan. Dat laatste kun je trouwens nog een keertje doen in heel wat Limburgse gemeenten: onder andere in Maaseik, Sint-Truiden, Genk, Bree en Beringen geniet je enkel nog dit weekend van de ijspiste.