Toptalent Shirin van Anrooij ploetert zich een weg naar crosswinst in Gullegem, Zoë Backstedt haalt het podium

Shirin van Anrooij heeft de veldrit van Gullegem gewonnen. Bij afwezigheid van de grote tenoren was de 19-jarige renster van de Baloise Trek Lions de snelste in de modder. Het Britse supertalent Zoë Backstedt werd knap derde, achter de Canadese Maghalie Rochette en voor Lotte Kopecky.

Het was de Canadese Maghalie Rochette die als eerste in het verzopen Gullegemse veld dook. Achter haar volgden onder andere Zoe Bäckstedt, Shirin van Anrooij, de Britse Anna Kay en de Amerikaanse Erica Zaveta. Door de hevige regenval lag het parcours er zwaar en heel modderig bij. Shirin van Anrooij voelde zich blijkbaar heel lekker in haar sas en zette de tegenstand al meteen op achterstand. Maghalie Rochette reed bij het ingaan van de tweede ronde afgescheiden als tweede rond. Zij werd op de hielen gezeten door Zoe Bäckstedt. Inge van der Heijden volgde op positie vier. De 17-jarige Bäckstedt bleef vol doorgeven en ging op jacht naar de dichtste ereplaats.

Ongeveer halfcross beende de Britse Maghalie Rochette bij en ze liet de Canadese meteen in de steek. Bij het intrekken van de voorlaatste ronde reed Shirin van Anrooij anderhalve minuut voor Zoe Bäckstedt uit. Op een handvol seconden volgde Maghalie Rochette. Inge van der Heijden keek op naar een achterstand van 2:20 en Lotte Kopecky, netjes opgerukt naar een vijfde plaats, kreeg reeds 2:40 aan de broek gesmeerd. Bäckstedt maakte een foutje en werd geremonteerd door Rochette. De Canadese keerde wat verderop de rollen om en zo werd Bäckstedt opnieuw naar de derde plaats gezet. Bij het ingaan van de slotronde was enkel de strijd voor de tweede plaats nog spannend. Shirin van Anrooij maakte haar favorietenrol immers meer dan waar. Uiteindelijk bleek Maghalie Rochette sterker dan Zoe Bäckstedt.

Eerder op de dag was Miles Gevaert de beste bij de jongens junioren. Hij hield Seppe Van Den Boer en de Canadees Ian Ackert achter hem. Bij de meisjes junioren ging de overwinning naar Ava Holmgren. De Canadese haalde het afgescheiden van de Zweedse Alma Johansson en haar landgenote Isabella Holmgren.