Met ingang van dit nieuwe jaar is Limburg.net gestart met het nieuwe ophalingssysteem Optimo. Voortaan worden op één dag verschillende soorten afvalzakken in één ophaalwagen ingezameld. Die zakken zullen dan op kleur uitgesorteerd in de nieuwe sorteerinstallatie Biosort in Beringen. Zo zullen de helft van de Limburgse gezinnen om de twee weken vijf vuilniszakken voor de deur kunnen zetten. Wij reden vanmorgen mee met een ploeg in Hasselt.