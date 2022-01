Vaccinatiecentrum Tongeren houdt extra boosterprikdag voor 1200 leerkrachten

Tongeren

In Tongeren houdt het vaccinatiecentrum een extra prikdag voor 1200 leerkrachten in de Tongerse scholen. Ze krijgen hun boosterprik vroeger dan voorzien als extra beveiliging met het oog op de opening van de scholen, volgende week. Veel leerkrachten zijn er niet gerust in met de oplopende omikronvariant van het coronavirus, maar ze vinden het één voor één goed dat de scholen heropenen, na de verlengde kerstvakantie. Want de schoolachterstand en de hele coronacrisis, die het onderwijs al twee jaar in de greep houdt, begint te wegen op de jongeren.