Student (24) stopte met school om bitcoin te ‘minen’ en verdient nu 1,3 miljoen dollar per maand

Miljonair worden op vroege leeftijd en van het leven genieten, het is voor velen toch wel een stiekeme droom. Maar die droom is realiteit voor John Paul ‘JP’ Baric (24), al is de jonge Texaan nog niet van plan om te rentenieren. JP stopte in 2015 met studeren aan de universiteit om van zijn hobby zijn beroep te maken nadat hij in 2012 enkele honderden dollars investeerde in bitcoin. “Het idee om zelf bitcoin te ‘minen’ kwam er toen ik een schoolopdracht kreeg om een businessplan te maken”, klinkt het. “Ik besefte al snel dat ik mijn studies niet zou afmaken.” Intussen is zijn bedrijf enorm gegroeid, stelt hij zijn vrienden tewerk en gebeurt het minen - dat erg veel energie slorpt - op een ecologische manier.