“Omikron beter te detecteren met een keelwisser dan een neuswisser”

De afgelopen feestdagen hebben we massaal neuswissers gebruikt om toch te kunnen feesten met een negatieve zelftest. Uit recente studies blijkt nu dat omikron sneller gedetecteerd wordt in de keel, zegt viroloog Marc Van Ranst. Daarom verkiest hij keel- boven neuswissers om het virus op te sporen.

“In het begin van het ziekteproces zit omikron vooral in speeksel in de keel”, zegt Van Ranst. “Pas later kruipt het naar de neus. Test je alleen in de neus, bestaat de kans dat je besmettingen mis gaat lopen. Vandaar mijn boodschap.”

Of we het dan al die tijd fout deden, met dat stokje in onze neus? “Helemaal niet, want ook zo zijn er heel wat positieve stalen naar boven gekomen. Zeker als je al even ziek bent, blijft zo’n neuswisser een goeie zaak.”

Australië en Engeland zijn voorlopig de enige landen waar de overheid adviseert om eerst in de neus te wissen nadien in de keel. Niet alle zelftesten zijn gemaakt om beide te doen, waarschuwt Van Ranst. Fabrikanten werken daarom aan sneltesten die gemaakt zijn voor neus en keel.

Ook volgens viroloog Steven Van Gucht zou die gecombineerde test betere resultaten opleveren. Toch vindt hij het voorbarig om nu massaal naar de keelwissers te grijpen. “Dat eerste onderzoek is er, maar ik zou liefst van al nog wat meer studies zien.”