Bijna 200 mensen gedood bij nieuwe gevechten in Jemen

Bij hevige gevechten tussen regeringsgezinde troepen en Houthi-rebellen zijn in de omgeving van de Jemenitische stad Marib op 24 uur tijd bijna 200 mensen om het leven gekomen. Dat is dinsdag vernomen bij medische en militaire diensten.

Aan de zijde van de sjiitische Houthi-rebellen vielen er volgens de medische diensten meer dan 125 doden. Zijn kwamen om het leven bij gevechten met een regeringsgezinde militie en bij de luchtaanvallen van de militaire alliantie, die aangevoerd wordt door Saoedi-Arabië. Ook bronnen binnen het regeringsleger bevestigen het dodental. Bij de regeringsgezinde militie, die “De Reuzen” worden genoemd, kwamen zeventig strijders om het leven.

Op verschillende plaatsen in de provincies Shabwah en Al Bayda is het geweld sinds kort weer heviger geworden. De loyalisten, die gesteund worden door de Saoedische luchtmacht, hebben een offensief opgezet om de Houthi-rebellen terug te dringen.

In Jemen woedt sinds 2014 een conflict tussen de centrale regering en de Houthi-rebellen, die grote delen van het land in hun bezit hebben gekregen. Het geweld heeft een grote humanitaire ramp veroorzaakt in het armste land op het Arabische schiereiland.

Volgens de VN heeft de oorlog intussen aan 377.000 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers - naar schatting 227.000 - stierven door indirecte gevolgen van het conflict, zoals honger, ziekte en en gebrek aan proper water.