Kamps koppel kweekt honden in woning vol urine: “Een grote ranzigheid in elke ruimte”

Het openbaar ministerie in Hasselt heeft dinsdag gevraagd om een koppel uit Leopoldsburg een levenslang verbod tot het houden van dieren op te leggen. Een 50-tal honden werden vorig jaar in beslag genomen in een woning in Heppen. “Er was een grote ranzigheid in elke ruimte.”

De man gaf verstek in de rechtbank. Zijn 44-jarige vrouw, die intussen bij hem vertrokken is, daagde wel op. Meermaals barstte ze in tranen uit en schoof ze de schuld in de schoenen van haar ex. Naast honden verwaarloosde het koppel ook katten, geiten, kippen, paarden, pony’s, vogels, een ezel en een schildpad. Er was een groot gebrek aan voedsel en van hygiëne was er geen sprake. De paarden, pony’s en geiten liepen in weides waar glas lag, net als planken waar nagels uitstaken of andere materialen waaraan de dieren zich konden verwonden. Heel wat beestjes bleken bovendien niet over een chip te beschikken en waren compleet onverzorgd.

Erfelijke afwijkingen

De twaalf katten verbleven samen in een kleine ren. Ze waren niet gecastreerd of gesteriliseerd en kweekten er op los. Ze hadden verwondingen door met elkaar te vechten, ogen waren ontstoken en nog allerhande minder fraais. Uiteindelijk werden ze overgebracht naar een asiel. Bij een tweede controle op 11 juni vorig jaar trof de politie 48 honden in benches aan die over de hele woning verdeeld waren: de keuken, de woonkamer, de bovenverdieping … Nagenoeg overval lag rommel en hing er een indringende geur van urine en uitwerpselen. “Er was een grote ranzigheid in elke ruimte.”

Verder onderzoek bleek dat het koppel kweekte met de honden zonder over de nodige vergunningen te beschikken. Er waren meer nesten dan wettelijk toegelaten. De magere, vuile honden hadden ook nog eens erfelijke afwijkingen en zaten vol vlooien. “De betichten zijn onwaardig om dieren te houden”, was de procureur duidelijk. Er is de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 24.180 euro gevraagd, net zoals een levenslang verbod om dieren te houden. “Dat kan toch niet”, snikte de vrouw. “Dieren zijn ons leven. Dan is mijn dochter haar paard kwijt. Ik kan haar dat toch niet ontzeggen?”

Katrijn Salaets, advocate van de vrouw, vroeg om opschorting van straf op te leggen. Ze wees op haar blanco strafblad en de echtelijke problemen in het gezin die de situatie bemoeilijkten. Vonnis op 1 februari. (GeHo)