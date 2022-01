Kritiek op nieuwe stem in ‘Big brother’, makers reageren: “We willen dit zo snel mogelijk oplossen”

Een nieuw huis, en nieuwe kandidaten. Maar vooral de nieuwe stem van Big Brother viel op bij fans van het realityprogramma, maandagavond tijdens de start op Play4. Die klinkt om te beginnen niet langer Vlaams, wel Nederlands. Maar belangrijker: de vervormde stem was nauwelijks te verstaan. En dat zonder ondertiteling, terwijl dat bij zowel de Belgische als Nederlandse kandidaten wel het geval was.

LEES OOK. Bewoners ‘Big brother’ krijgen meteen gezelschap van geheime extra deelnemer: schlagerzanger Kristof

Behalve een nieuw huis krijgen de bewoners dit jaar ook een nieuwe Big Brother voorgeschoteld. “Hij moet een mysterie blijven”, aldus de makers. — © Play4

De makers geven toe dat de klank het liet afweten tijdens de eerste uitzending. “Vanwege technische problemen was Big Brothers stem niet goed verstaanbaar”, klinkt het bij productiehuis SBS. “We doen er alles aan om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen. Tot die tijd wordt de stem ondertiteld, in zowel Vlaanderen als Nederland.”

Vervanging

Maar voor veel kijkers is het kwaad geschied. Op sociale media spuwen ze hun gal en roepen ze op om de stem van vorig jaar terug aan boord te halen. Die behoorde toe aan de Limburgse stemacteur Jeroen Medaer. Hij sprak met opgekuiste tongval – en vooral: zonder computervervorming – de bewoners toe als Big Brother. Dit jaar is hij vervangen door een Nederlander, die voorlopig onbekend blijft.

LEES OOK. Acteur met roots in Riemst speelde 100 dagen lang Big Brother in het vorige seizoen

“Het is belangrijk dat Big Brother een mysterieuze entiteit is voor de bewoners van het huis”, aldus SBS. “Hij bepaalt de regels, en hoe groter het mysterie daaromheen, hoe groter zijn macht en autoriteit. Gezien de stem van vorig seizoen inmiddels bekend is, hebben we ervoor gekozen om op zoek te gaan naar een nieuwe stem.” Aan vervanging denken de makers dus niet.(dvg)