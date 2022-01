Nirvana-baby vangt bot: rechtszaak over iconische foto afgewezen

Een foto van Elden als naakte baby verscheen in 1991 op de cover van het album. In augustus diende hij een klacht in tegen de leden van Nirvana. Daarin claimde hij dat hij het slachtoffer was van seksueel uitbuiting van kinderen, en dat de iconische foto eigenlijk een afbeelding van kindermisbruik is. “De beklaagden produceerden, bezaten en maakten bewust reclame voor commerciële kinderpornografie”, klonk het in zijn klacht. Volgens Elden bezorgde zijn beeltenis op de foto hem “extreme en permanente emotionele schade met fysieke manifestaties, plus een verlies aan opleiding, loon en levensvreugde”.

De advocaten van de voormalige leden van Nirvana en fotograaf Kirk Weddle verdedigden zich door te stellen dat Elden “drie decennia lang had geprofiteerd van zijn beroemdheid als de zelfbenoemde ‘Nirvana Baby’, door zelf te poseren voor de foto op zijn 15de en 20ste verjaardag, en door de titel van het album te laten tatoeëren op zijn borstkas. De bewering dat het gaat om kindermisbruik is ook lachwekkend. Een korte blik op de foto of op het gedrag van Elden, of het feit dat miljoenen Amerikanen het beeld in huis hebben – en dus schuldig zijn aan het bezit van kinderporno – maken dat duidelijk.”

De rechter in Californië is het blijkbaar eens met de verdediging: hij verwierp de klacht maandag, nadat de beklaagden daartoe in december een verzoek hadden ingediend. Elden kan nog wel in beroep gaan, hij heeft daarvoor nog tijd tot 13 januari.