Neos Kuringen start 2022 met een regenwandeling

Traditiegetrouw startte Neos Kuringen het nieuwe jaar met een wandeling. Hun doel? Onderweg genieten van een stevige klim, een prachtig panorama, een lekker hapje in een veilig zakje, een stevig drankje en van elkaar.De Neosleden zijn gedeeltelijk geslaagd in hun opzet, maar de weergoden waren hen ditmaal niet gunstig gezind. Gewapend met een paraplu beklommen ze de mijnterril in de hoop getrakteerd te worden op een prachtig panorama. Maar dat hing helaas in de mist. De andere doelstelling konden ze gelukkig wel realiseren.