Nieuwjaarswandeling van De Tandem brengt mensen samen

Op een tandem fiets je niet alleen en met vereende krachten kom je sneller vooruit. Dit is het beeld achter de vereniging. Ze wil mensen die moeite hebben om te leven aan de snelheid van onze maatschappij mee op de tandem zetten om samen te fietsen. Jammer genoeg vormen de coronamaatregelen vaak een hindernis om mensen samen te brengen. Het repaircafé ligt stil, evenals de volkskeuken. In het samentuinproject Vredeshofkes wordt wel alles in gereedheid gebracht voor een nieuw seizoen vol biogroenten. En de wandelingen blijven de persoonlijke banden levend houden. Op 2 januari trokken elf personen voor een tocht van anderhalf uur door de Boenders tussen Ellikom, Wijshagen en Meeuwen. Zo werd het jaar ingezet met een frisse neus en in goed gezelschap. Wie in de toekomst mee wil wandelen, kan contact opnemen via info@vzwdetandem.be of 0497/75 07 47.(foto: Johan Symons)