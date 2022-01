COLUMN Luc Hendriks: Pelterke

Hoever ik ook terugga in mijn geheugen, het Pelterke, de speeltuin achter de kerk in Overpelt-centrum, heeft voor mij altijd bestaan. Dat zegt natuurlijk iets over de leeftijd van de speeltuin en tegelijkertijd ook over die van mij. Begin 2022 wordt de cafetaria volledig vernieuwd. De update is enerzijds nodig om aan de behoeften en voorschriften van vandaag te voldoen, maar anderzijds verdwijnt er toch weer een beetje geschiedenis. Ik weet het, het is nostalgie, maar het brengt de jeugdjaren terug naar boven en dat heeft toch ook zijn charmes.

Ik herinner mij heel goed dat het Pelterke voor mij als kleine gast van een jaar of 8 verboden terrein was. Ik bedoel, wij woonden maar een paar honderd meter verder, maar volgens onze pa was het niet veilig voor een snotneus om alleen naar het Pelterke te fietsen. Het was precies of de speeltuin aan de andere kant van de wereld lag. Wat een verschil met vandaag. Er waren toen nog bijna geen auto’s, je kon voetballen op de straat zolang je maar wilde... Maar naar de speeltuin fietsen, oei, dat was te gevaarlijk. Volgens mij had de pater familias andere redenen, enfin soit.

Iets later, toen de hormonen begonnen op te spelen, vanaf de leeftijd van pakweg 15 - ook veel later dan vandaag trouwens - hadden we de weg naar het jeugdig paradijs teruggevonden. Een kliek pubers die de wereld zou veranderen, hokte regelmatig samen in de speeltuin. Toen nog met een dreef vol Japanse kerselaars die in het voorjaar nog beter in bloei stonden dan wijzelf. In het tuinhuisje aan de inkom zat ‘Poleke’. De lieve man zat in een rolstoel en kwam daardoor nauwelijks met zijn hoofd boven het loket uit. Voor één frank liet hij je binnen, maar ondeugend als we waren bukten we ons zodanig en kropen we onder het vensterke door, wetende dan Poleke ons dan niet zag. En zelfs als hij ons zag, kwam hij ons toch niet achterna vanwege zijn rolstoel.

Ook toen bestonden er ‘belhamels’. Het was een echte ontmoetingsplaats voor testosteron en oestrogeen. In die tijd zaten de jongens en meisjes immers nog op aparte scholen. Het zorgde ervoor dat we eigenlijk niet goed wisten hoe we met elkaar moesten omgaan. Vandaag is dat gelukkig verleden tijd. Mijn kleinzoon heeft op zijn negende al zijn eerste vriendinnetje gehad. Wij mochten op die leeftijd nog niet eens goeiendag zeggen tegen het andere geslacht. Het Pelterke heeft dus menig koppeltje voortgebracht. Koppeltjes die hun eerste ontmoeting hadden net buiten de speeltuin achter de ‘grot’ die naast de huidige dekenale kerk stond. De grot is vandaag de dag verdwenen, maar als het Mariabeeld uit deze grot zou kunnen spreken, dan liepen er vandaag in Overpelt een paar rond met hele rode oortjes.

Vrienden van toen zijn ondertussen uitgezwermd over het binnen- en buitenland, maar af en toe komen we ze nog wel eens tegen aan een of andere toog en dan worden er steevast straffe verhalen verteld over wie nu eerst het lief was van de plaatselijk schone en wie haar daarna toch heeft weten ‘binnendoen’, zoals dat vandaag heet. Het is vandaag gewoon anders, de wereld is ook veel kleiner geworden en we leven dichter op mekaar. Probeer vandaag nog maar eens te voetballen op straat, je houdt het geen 5 seconden vol. Maar gelukkig is het Pelterke er nog altijd en hopelijk geeft de cafetaria-update een nieuw elan aan een volgende generatie, die er net als wij opwindende momenten kan meemaken.