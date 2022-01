DAKAR. Rodrigues wint etappe bij motoren, Sunderland blijft nipt leider

De Portugees Joaquim Rodrigues (Hero) heeft dinsdag bij de motoren zijn eerste Dakar-etappe ooit gewonnen voor Toby Price (KTM) en Mason Klein (KTM). Sam Sunderland (KTM) eindigde als zeventiende en verloor 7:30 op de etappewinnaar. In de stand blijft hij aan de leiding maar hij ziet Adrien Van Beveren (Yamaha) naderen tot 4 sec. Jerome Martiny (Husqvarna) was opnieuw de beste Belg. Hij eindigde als 43e.

Joan Barreda Bort (Honda) moest als winnaar van de vorige etappe als eerste de baan op. De Spanjaard hoopte, om net als maandag, ook daags nadien tijd goed te maken om zo zijn opmars in het klassement verder te zetten. De Spanjaard moest de lijnen uitzetten voor de rest en dat lukte niet echt. Hij passeerde het eerste waypoint als 28e en verloor daar net geen 4 minuten op Daniel Sanders (KTM) die daar als eerste passeerde. Sanders passeerde aan elk waypoint als leider, maar verloor in het slot van de etappe nog enkele minuten waardoor hij pas als vijfde eindigde op 2:55 van etappewinnaar Rodrigues. De Portugees reed de hele dag in tweede à derde positie om uiteindelijk in het slot de etappe te winnen.

Adrien Van Beveren staat tweede in de algemene stand. De Fransman passeerde aan het laatste waypoint als dertiende. Met de finish in zicht dook hij alsnog de top 10 binnen en eindigde als negende op 4:43 van de winnaar, maar voor Sam Sunderland die als zeventiende eindigde. De Brit blijft zo nipt leider met een kleine voorsprong van 4 sec op Van Beveren.

Jerome Martiny is als 43e voorlopig de enige Belg aan de finish. In de stand staat hij op een voorlopige 36e plaats op 1u33:17 van leider Sunderland. De andere Belgen zijn nog onderweg. Ook Walter Roelants (Husqvarna), die op de sukkel is met zijn knie en dagelijks hiervoor verzorging krijgt.

