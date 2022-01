Nu al een topfilm van 2022: nostalgie naar de jaren zeventig in ‘Licorice Pizza’

De briljante regisseur Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood) lijkt in Licorice Pizza – de titel verwijst naar een platenwinkelketen – terug te keren naar zijn jeugdjaren in de San Fernando Valley. Wat hij in werkelijkheid doet, is het jaar 1973 door een filmische bril bekijken. Als kapstok gebruikte hij de tienerjaren van Tom Hanks-producent Tom Goetzman in combinatie met een grappige love story tussen een 15-jarige acteur (Cooper Hoffman) en een tien jaar oudere vrouw (Alana Haim). Wanneer je deze episodische film dan bekijkt, voelt hij aan alsof je de sfeer ervan al eerder hebt mogen opsnuiven. Dat klopt, want Anderson verwijst op verschillende niveaus naar unieke films die typisch waren voor de jaren zeventig. American Graffity, Breezy, Shampoo en Taxi Driver passeren allemaal de revue. Maar zelfs als je al die referenties niet meteen herkent, kan je volop genieten van deze knappe tijdmachine die je voert naar een tijdperk waarin het heerlijk was om jong en verliefd te zijn. Niet dat de jaren zeventig zo onschuldig waren, maar door die nostalgische bril ervaar je ze zo wel. Amuseer je zeker ook met de heerlijke gastrollen van Bradley Cooper, Sean Penn en Tom Waits. Nu al een topfilm van 2022. (cc)

Licorice Pizza speelt vanaf 5 januari in de bioscopen.