Aantal bevallingen in Vlaanderen vorig jaar opvallend gestegen

In 2021 werden er in Vlaanderen 62.846 ziekenhuisbevallingen geregistreerd. Dat blijkt uit een voorlopige telling van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. Het gaat om een stijging met 4,2 procent in vergelijking met 2020. 2021 staat daarmee haaks op de dalende trend in het aantal bevallingen die zich het voorbije decennium heeft afgetekend.

In 2011 werden er in Vlaanderen nog 69.660 geboorten geregistreerd. Een cijfer dat in 2020 gedaald was naar 61.700 (-11,4 procent). In 2021 ligt dat cijfer dus opnieuw hoger, met 62.846 geschatte bevallingen. De stijging tekent zich vooral af in de provincies Oost-Vlaanderen (+6,7 procent) en Antwerpen (+6,2 procent). De cijfers zijn voorlopig, dus lichte aanpassingen zijn nog mogelijk.

Tegelijkertijd publiceerde het SPE ook zijn rapport over de geboortes in Vlaanderen in 2020. Daaruit blijkt dat er nog nooit zoveel moeders via keizersnede bevielen. Dat was namelijk het geval bij meer dan één op de vijf bevallingen (21,9 procent). Die toename wordt mee verklaard door het stijgend aandeel moeders met overgewicht of obesitas. Bijna vier op de tien Vlaamse moeders (39,8 procent) hadden in 2020 bij de bevalling een BMI van boven de 25,0 kg/m². Daarnaast nam ook de proportie van moeders met (zwangerschaps)diabetes toe van 2,9 procent in 2011 tot 8,1 procent in 2020.