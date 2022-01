Presidentsverkiezingen in Italië vastgelegd op 24 januari, Mario Draghi is favoriet

Op 24 januari wordt in Italië een nieuw staatshoofd gekozen. Het tweekamerparlement komt die dag om 15 uur bijeen voor de verkiezing van de president van de republiek, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers dinsdag in Rome bekendgemaakt. Huidig premier Mario Draghi (74) is de favoriet, al kan zijn opvolging als eerste minister het schiereiland destabiliseren.

In Italië kiezen de kamerleden, senatoren en vertegenwoordigers van de twintig regio’s de president van de republiek. Om te winnen is in de eerste drie rondes een tweederdemeerderheid nodig. In de vierde stemronde volstaat een gewone meerderheid.

Er wordt met spanning uitgekeken naar de verkiezing van een opvolger voor zittend president Sergio Mattarella. Er is nog geen zekere winnaar. Al weken speculeren media over een kandidatuur van de zittende premier Mario Draghi, die als koploper wordt gezien. Anderen zouden graag een vrouw als staatshoofd zien. In het rechtse kamp wordt Silvio Berlusconi (85) vaak als kandidaat genoemd.

De president heeft een belangrijke rol in Italië, vooral in tijden van crisis. Hij kan onder meer de parlementaire kamers ontbinden en ministers benoemen. Mattarella’s termijn eindigt in februari na zeven jaar.