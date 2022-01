IN BEELD. Club Brugge start nieuw tijdperk met eerste training onder Alfred Schreuder

LEES OOK. Hij werkte met grote namen, nu moet hij zelf naam maken: wie is Alfred Schreuder, de nieuwe trainer van Club Brugge?

Naast Schreuder stonden ook Danijel Zenkovic en Carlo L’Ami voor hun vuurdoop bij de Belgische landskampioen. Zenkovic was onlangs nog T2 bij het Duitse Werder Bremen. Daarvoor was de 34-jarige Oostenrijker ook actief bij de jeugdopleiding van Ajax. L’Ami is dan weer de vervanger van keeperstrainer Frederic De Boever. L’Ami was 13 jaar keeperstrainer bij Ajax. Ook zij tekenen een contract van onbepaalde duur.

De 49-jarige Alfred Schreuder was dit seizoen nog assistent van Ronald Koeman bij FC Barcelona, maar moest er in oktober samen met de hoofdcoach opstappen. Zijn enige ervaringen als hoofdcoach deed hij op bij FC Twente (2014-2015) en Hoffenheim (2019-2020).

Schreuder werkte bij Twente ook als assistent onder Michel Preud’homme en bij Hoffenheim onder Julian Nagelsmann, de huidige coach van Bayern München. In 2018-2019 was Schreuder assistent van Erik Ten Hag tijdens het wonderjaar van Ajax in de Champions League.

