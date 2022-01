NFL-ster ontsnapt aan drama: fans breken tribune af en verpletteren net niet hun idool

De Philadelphia Eagles hadden net met 20-16 gewonnen van Washington in de NFL, toen Jalen Hurts al wuivend naar zijn fans richting kleedkamer wilde stappen. De Amerikaan stapte vervolgens in de gang tussen de tribunes… waarna het hek van één tribune het begaf en een tiental Eagles-supporters tegen de grond vielen. Hurts wist even niet wat gebeurde, maar kwam er met de schrik vanaf. Hij poseerde dan ook graag voor enkele selfies, om de pijn wat te verzachten.