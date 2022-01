OPROEP. Ben jij de beste Strava-sporter van Limburg?

Via de app Strava kan u uw sportprestaties beter meten dan ooit tevoren. Of het nu gaat om wandelen, lopen, fietsen, zeilen of skiën, met de app weet u perfect hoe ver en hoe lang u actief geweest bent. Vorige week werden die prestaties voor iedere gebruiker in een handig overzicht gegoten. Zo ziet u uw totale aantal actieve dagen, uw totale afstand, de afgelegde hoogtemeters… enzovoort.

Voor een reportage in de krant zijn wij op zoek naar de Strava-koning van Limburg. Hebt u in 2021 enorm veel gewandeld, gefietst, gelopen… met de app? Bent u na een lange strijd met een te duchten concurrent op de eerste plaats geraakt van het klassement voor een mythische helling in Limburg? Of mag u zichzelf de local legend noemen van uw straat? Of hebt u gewoon een opmerkelijk Strava-verhaal? Laat het ons hier weten.

tj