Kerststal in Termolen verdwijnt na 40 jaar

Veertig jaar heeft hij dienstgedaan en nog steeds werd hij op- en afgebouwd door een groep van gepensioneerden van Termolen. Maar dit is het einde van de kerststal in de Zonhovense buurt. Omdat ze geen opslagplaats meer vinden, laten de senioren de stal nu ­opruimen. “De oude pastorie is weg, in de gemeentelijke werkplaatsen zijn we niet meer welkom en de kerststal is ook te groot om ergens thuis op te slaan”, klinkt het bij de senioren van Termolen. “We hebben dus geen opslagplaats meer voor de kerststal en zijn daarom verplicht om ze te laten opruimen. De kerkdiensten weg, de kerststal weg, geen plaats meer om even te vertoeven... Wat blijft er nog over van de traditie? We zullen onze plan moeten trekken. Komt er nog een nieuwe stal? Wij weten het niet. Wij gaan er in ieder geval voor. Deze stal kan opgehaald worden op 12 januari 2022.”