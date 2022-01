Federale ambtenaren mogen vanaf 1 februari niet meer na de normale werkuren worden opgebeld door hun baas. Dat staat in een omzendbrief over het zogenaamde recht op ‘deconnectie’. Vakbond ACV blijft argwanend. “In uitzonderlijke gevallen mag het wél nog. Maar wat is uitzonderlijk?”, aldus Johan Lippens.