Eva De Roo bevallen van zoontje: “Kan er op het laatste nippertje nog iets bij het jaaroverzicht?”

Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo is eind 2021 bevallen van een zoontje, Arto. Dat meldt ze zelf op Instagram. De Roo en partner Jan Paternoster hadden samen al een zoontje.

“Kan er op het laatste nippertje toch nog iets bij het jaaroverzicht van 2021?”, schrijft De Roo op Instagram bij een foto van de kleine Arto en een kus van zijn ouders.

In juni 2020 beviel De Roo van haar eerste zoontje, Lucca. De Roo en Black Box Revelation-muzikant Jan Paternoster zijn een stel sinds de zomer van 2017, in mei vorig jaar stapten ze samen in het huwelijksbootje.