Alerte fan redt leven van rivaliserende coach met boodschap op gsm tijdens ijshockeymatch: “Ga naar de dokter!”

Een opmerkelijk moment tijdens een ijshockeywedstrijd tussen de Vancouver Canucks en de Seattle Kraken in de Amerikaanse NHL: Brian Hamilton, coach bij de Canucks, werd door een fan gewezen op een “mogelijk kwaadaardige moedervlek” in zijn nek. En ze had nog gelijk ook.

De 22-jarige Nadia Popovici, een fan die op de tribune zat, blijkt de heldin van de dag. Hoewel de wedstrijd – oktober vorig jaar – al in volle gang was, viel haar een compleet ander detail op in de nek van de coach van de tegenstander. “De moedervlek in je nek zou mogelijk een vorm van kanker kunnen zijn, bezoek alsjeblieft een dokter”, schreef ze op haar telefoon, die ze tegen het plexiglas hield.

Hamilton had gelukkig oog voor de waarschuwing, en liet zich die week controleren door een sportarts. Het bleek inderdaad om een kwaadaardige tumor te gaan, een zogeheten melanoom, waarbij snel medisch optreden noodzakelijk is. De trainer is inmiddels opgeknapt. “Ik was het aan haar verschuldigd om de moedervlek te laten controleren”, aldus Hamilton tegen Amerikaanse media.

Popovici, die pas later via sociale media werd ‘teruggevonden’, wordt voor haar alerte opmerking beloond met een studiebeurs van 10.000 dollar, omgerekend 8.850 euro. Haar prijs werd tijdens een nieuwe wedstrijd in het stadion onder luid gejuich bekendgemaakt. Ze werkte eerder in het ziekenhuis, waar ze patiënten met dezelfde vorm van huidkanker langs zag komen. “Dat is nu eens karma”, aldus een van de commentatoren tijdens de uitzending van de wedstrijd.

