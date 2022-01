NBA. Briljanta Ja Morant loodst Memphis voorbij Brooklyn, emotionele topprestatie in Portland

Memphis en een ijzersterke Ja Morant hebben maandag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA uitgepakt tegen Brooklyn, waardoor Chicago zijn voorsprong in de Eastern Conference kon uitbreiden. Golden State consolideerde zijn eerste plaats in het westen met een overwinning tegen Miami.

Memphis versloeg de Nets met 118-104. Ja Morant was bij de Grizzlies de grote uitblinker met 36 punten en ook Desmond Bane toonde zich met 29 punten goed bij schot. Voor Brooklyn volstonden de 26 punten van Kevin Durant niet. De Nets zitten in een moeilijke periode, zoals blijkt uit dit derde verlies op rij.

Chicago verstevigde de eerste plaats in het oosten met de achtste overwinning op rij. Onder aanvoering van DeMar DeRozan (29 punten) wonnen de Bulls met 102-98 van Orlando Magic, waar Franz Wagner 22 punten voor zijn rekening nam. Golden State, de koploper in het westen, schreef tegen Miami Heat de 29e zege van het seizoen bij: 115-108. Jordan Poole loodste de Warriors met 32 punten naar de zege.

Emotioneel moment in Portland. De Trail Blazers wonnen met 136-131 van de Atlanta Hawks, met dan aan liefst 43 punten van Anfernee Simons. Een record voor de Amerikaan, die een dag voordien zijn grootvader verloren had aan kanker. “Dit was hem. Ik kan hiervoor geen krediet opstrijken. Hij nam mijn lichaam over vandaag”, aldus Simons.

Uitslagen:

LA Clippers - Minnesota 104 - 122

Dallas - Denver 103 - 89

Brooklyn - Memphis 104 - 118

Golden State - Miami 115 - 108

Portland - Atlanta 136 - 131

Chicago - Orlando 102 - 98

Milwaukee - Detroit 106 - 115

New Orleans - Utah 104 - 115

Philadelphia - Houston 133 - 113

Washington - Charlotte 124 - 121

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Chicago 71,4 35 25 10

2. Brooklyn 65,7 35 23 12

3. Milwaukee 64,1 39 25 14

4. Miami 60,5 38 23 15

5. Cleveland 56,8 37 21 16

6. Philadelphia 55,6 36 20 16

7. Washington 51,4 37 19 18

8. Charlotte 50,0 38 19 19

9. Boston 48,6 37 18 19

10. Toronto 48,5 33 16 17

11. New York 45,9 37 17 20

12. Atlanta 44,4 36 16 20

13. Indiana 37,8 37 14 23

14. Detroit 20,0 35 7 28

15. Orlando 18,4 38 7 31

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 80,6 36 29 7

2. Phoenix 77,8 36 28 8

3. Utah 73,0 37 27 10

4. Memphis 63,2 38 24 14

5. Denver 51,4 35 18 17

6. Dallas 51,4 37 19 18

7. LA Clippers 50,0 38 19 19

8. LA Lakers 50,0 38 19 19

9. Minnesota 45,9 37 17 20

10. Sacramento 42,1 38 16 22

11. San Antonio 40,0 35 14 21

12. Portland 38,9 36 14 22

13. Oklahoma City 36,1 36 13 23

14. New Orleans 35,1 37 13 24

15. Houston 26,3 38 10 28