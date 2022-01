“Vrouwen willen wel privileges, maar niet meer hun benen opendoen”: Jeff Hoeyberghs veroordeeld voor seksisme en discriminatie

Plastisch chirurg en mediafiguur Jeff Hoeyberghs is dinsdag door de Gentse rechtbank veroordeeld voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie door zijn uitspraken tijdens een lezing aan UGent. “Als arts zou zijn opdracht moeten zijn om mensen te helpen, maar zijn gedrag werkt geweld tegenover vrouwen in de hand”, legde de rechter uit in het vonnis.

De aanleiding voor de rechtszaak tegen Hoeyberghs was een felbesproken lezing van hem in 2019 op UGent op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Daar deed de chirurg en mediafiguur enkele uitspraken zoals: Dat vrouwen “wel privileges en geld willen, maar hun benen niet meer willen opendoen”. Of: “U kent dat type vrouw wel. Zo’n pront narcistisch “dingske”, blauwe “oogskes”, tietjes.”

Een filmpje van de lezing kwam online en zorgde voor een stormvloed aan protest. Bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen kwamen 1.489 klachten binnen, even veel als het Instituut in een jaar in totaal binnenkrijgt. Ook Unia kreeg 152 meldingen binnen voor discriminatie wegens “raciale criteria, fysieke kenmerken of gezondheidstoestand”. Het KVHV werd geschorst en het bestuurscollege van UGent beschouwde de uitlatingen als “aanstootgevend en walgelijk”.

Volgens de chirurg waren de beschuldigingen onzin. “Ik heb toen geen meningen gegeven. Dat waren vaststellingen uit mijn leven, dus deze beschuldigingen zijn gewoon ridicuul.” Maar het parket wou Hoeyberghs vervolgen voor seksisme en discriminatie. Na een lange juridische procedure werd zijn zaak voor de Gentse strafrechter behandeld. Hoeyberghs probeerde namelijk de rechter te wraken, maar dat verzoek werd afgewezen.

Volgens zijn advocaat Hans Rieder was er echter “geen enkel constitutief element van het misdrijf bewezen” en is er geen aanzet tot discriminatie. “Hij spuit misschien een verwerpelijke mening, maar tussen de morele verwerpelijkheid en strafbaarheid staat er nog altijd een lijn, die we moeten bewaken. De uitspraken waren nooit ten opzichte van een specifiek persoon. Hij kan voor deze kwalificaties op basis van de huidige wetgeving gewoon niet bestraft worden.”

