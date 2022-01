Oude bekenden zijn de nieuwe juryleden in ‘The masked singer’

Janssens, Beeckmans en Peelman namen vorig jaar zelf deel aan ‘The masked singer’. “Ik denk dat ik door mijn ervaring van zelf in zo’n pak te zitten op andere dingen ga letten dan de andere speurders”, aldus Peelman in Het Laatste Nieuws. “Maar ik hoop vooral dat de nieuwe Masked Singers zich gaan amuseren, want dat was ik zelf vergeten te doen door de stress.”

“Superinteressant om dit seizoen eens van de andere kant mee te kunnen maken”, zegt Beeckmans. “Het was heel erg moeilijk om de stemmen te herkennen, nochtans zitten er hele bekende mensen bij. Ik ben een paar keer heel erg verrast door wie er achter het masker tevoorschijn kwam.”

“Ik ga vooral op de performance letten”, aldus Janssens nog. “Natuurlijk ook op de stem, maar ik vind het vooral belangrijk dat het een leuke act is met alle toeters en bellen die erbij horen.”

‘The masked singer’ wordt vanaf 14 januari uitgezonden op VTM.