Bijna 700 Nederlanders waren kort voor hun besmetting in ons land

Wintersportvakanties hebben van Oostenrijk het voornaamste andere land gemaakt waar Nederlanders onlangs het coronavirus hebben opgelopen. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat 964 mensen die afgelopen week positief testten, in de twee weken daarvoor het Alpenland hadden bezocht. Ons land is, na Frankrijk, nummer drie: 682 Nederlanders waren kort voordat ze besmet bleken in ons land.

Oostenrijk is daarmee goed voor 16 procent van alle besmettingen in Nederland die tussen 27 december en 3 januari tot een ander land zijn herleid, Frankrijk (740 gevallen) voor 12 procent, en België 11 procent. Na België volgen nog Duitsland (669 besmettingen) en Spanje (605 besmettingen).

Oostenrijk voerde onlangs strenge inreisregels in voor Nederlanders. Wie nog geen boosterprik heeft gekregen, moet zeker vijf dagen in quarantaine, wat een wintersportvakantie praktisch onmogelijk maakt. Veel Nederlanders trokken nog snel voordat de quarantaineplicht inging naar hun vakantiebestemming. Sommige landgenoten gingen in Duitsland een boosterprik halen om eerder aan de beurt te zijn en zonder problemen de piste op te kunnen.

Onder meer Antwerpen kreeg de voorbije weken duizenden Nederlanders over de vloer, maar er kwamen geen beperkingen.

“Onderschatting”

Het Nederlandse RIVM noemt de cijfers overigens “onderschattingen van de werkelijke aantallen en percentages”. Door het hoge aantal besmettingen slagen de contacttracers er ook in Nederland lang niet altijd in om bron- en contactonderzoek in te stellen nadat iemand positief heeft getest. In veel gevallen wordt daardoor nooit vastgesteld waar iemand het virus mogelijk heeft opgelopen. Van alle Nederlanders die afgelopen week positief testten, was zeker 6 procent kort geleden in het buitenland geweest.

Voor het Outbreak Management Team, een adviesorgaan van de regering in Den Haag, zou iedereen die vanuit het buitenland naar Nederland komt direct na aankomst een zelftest moet doen en dat na vijf dagen nog eens moeten herhalen.