WTA MELBOURNE. Alison Van Uytvanck start 2022 met verlies, Maryna Zanevska mag spelen tegen Naomi Osaka

Alison Van Uytvanck is dinsdag onderuit gegaan in de eerste ronde van de Melbourne Summer Set 2, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Van Uytvanck (WTA 58) verloor van de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 78) in drie sets: 7-6 (7/5), 1-6 en 7-5.

Nog twee Belgische speelsters tennissen mee in het enkelspel: Elise Mertens (WTA 21), tweede reekshoofd, die het opneemt tegen een kwalificatiespeelster, en Greet Minnen (WTA 80).

Zanevska trakteert zichzelf op duel met Osaka

Maryna Zanevska (WTA 82) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van de Melbourne Summer Set 1 (hard/239.477 dollar), een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Zanevska, die in 2021 van de 250e naar de 82e plaats op de wereldranglijst steeg, versloeg in de eerste ronde de Kroatische Petra Martic (WTA 54) in twee sets: 6-3 en 6-4. De wedstrijd duurde 1 uur en 33 minuten.

De 28-jarige Belgische met Oekraïense roots trakteert zichzelf in de tweede ronde op een duel met Naomi Osaka (WTA 13). De Japanse vormt het topreekshoofd en haalde het in de eerste ronde tegen de Française Alizé Cornet (WTA 61) in drie sets (6-4, 3-6 en 6-3).

De 24-jarige Osaka, de Australian Open-titelverdedigster, maakt in Melbourne haar rentree in de competitie na een jaar van psychologische problemen. De voormalige nummer één van de wereld speelde sinds de US Open in september niet meer.