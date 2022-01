Terug naar de roots: “Tom Dumoulin gaat opnieuw voor klassement in de Giro”

“Ik ga in 2022 weer een klassement in een grote ronde rijden”. Dixit Tom Dumoulin in december. Nu is ook bekend welke ronde dat gaat zijn: de Giro.

“We hebben er de afgelopen maanden in de ploeg veel over gesproken”, zei de Nederlander in een interview met De Telegraaf in de kerstperiode. “Ik vind het rijden van een klassement heel bijzonder, dat is de ultieme uitdaging, het summum van het wielrennen. Die ‘highs’ zijn mijn drijfveren. Niet alleen dat natuurlijk. Plezier moet er altijd zijn, maar als die speciale hoogtepunten er niet waren, had ik het ook niet zo leuk gevonden. Ik vind het bijzonder dat ik die kans heb, en gaaf dat ik het goed kan. Hoe moeilijk het ook is hè, want er komen heel veel stress en druk bij kijken. Maar als ik tot nu toe terugkijk op mijn loopbaan, zijn juist die momenten waar je onder moeilijke omstandigheden maximaal presteert de meest speciale.”

Het was lange tijd gissen: de Ronde van Italië of de Ronde van Frankrijk of allebei? Volgens Wielerflits wordt het in 2022 de Giro voor Dumoulin, de ronde die hij in 2017 won en waarin hij een jaar later tweede werd na een duel met Chris Froome. Maar ook de ronde waarin hij in 2019 zwaar ten val kwam en een slepende knieblessure opliep.

De Giro start op 6 mei in Boedapest en telt vooral veel klimkilometers. Ook onder anderen Alejandro Valverde, Miguel Angel Lopez, Simon Yates en Mikel Landa doen zeker mee aan de Giro in 2022.