Stanley Menzo (ex-Lierse) is nieuwe bondscoach Suriname

Onder leiding van Gorré wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK van dit jaar. De beslissende groepswedstrijd tegen Canada werd met 4-0 verloren. Afgelopen zomer strandde Suriname in de groepsfase van de Gold Cup, het belangrijkste toernooi van de Concacaf, de voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben. Sinds het vertrek van Gorré, eind juli, was de Mexicaan Jacques Passy interim-bondscoach.

Zelf was de in Suriname geboren Menzo aan de slag als interim-bondscoach van Aruba. Behalve bij Lierse was hij clubtrainer bij AGOVV, Volendam, Cambuur en Ajax Cape Town. Als keeper hielp hij Lierse in 1997 aan de landstitel en twee jaar later aan de Beker. Met Ajax won hij in 1992 de UEFA Cup en werd hij drie keer landskampioen. Vier keer won hij de Beker van Nederland, drie keer met Ajax en één keer met PSV.

Suriname kan vanaf eind 2019 een beroep doen op Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst. Zij mogen sindsdien voor het Surinaamse elftal uitkomen zonder dat ze hun Nederlandse nationaliteit hoeven op te geven. Meerdere bekende spelers die in Nederland hebben gespeeld of dat nog altijd doen, hebben de wens uitgesproken zich ooit met Suriname te plaatsen voor het WK.