Tranen bij beide finalisten WK darts: Peter Wright is half miljoen rijker, Belgische darters doen slechte zaak op wereldranglijst

Peter Wright (PDC-2) heeft zich maandag in het Alexandra Palace van Londen voor de tweede keer in zijn carrière tot wereldkampioen darts gekroond. In de finale versloeg de bonte Schot de Engelsman Michael Smith (PDC-9) met 7-5.

LEES OOK. Een Schot in de roos: Peter Wright kroont zich voor de tweede keer in zijn carrière tot wereldkampioen darts

Na afloop waren beide finalisten in tranen. “Ik ben zo blij dat ik het af kon maken”, reageerde Wright. “Ik speelde helemaal niet mijn beste darts, maar Michael gelukkig ook niet. Enkele legs ging het heel goed, maar soms vlogen de pijltjes gewoon alle richtingen uit. Ik ben blijven vechten en het kwam allemaal nog goed. Voor Michael is het natuurlijk jammer, maar ik ben zeker dat hij hier in de nabije toekomst ook met deze trofee zal staan.”

In 2020 veroverde de 51-jarige Wright een eerste keer de wereldtitel door de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) met 7-3 te verslaan. In 2014 was hij al eens runner-up. Toen moest hij met 7-4 de duimen leggen voor Van Gerwen. Smith stond voor de tweede keer in de finale. In 2019 moest hij daarin met 7-3 het onderspit delven voor Van Gerwen.

© ISOPIX

“Deze keer kon ik toch al vijf sets winnen in plaats van drie”, kon er bij de 31-jarige Smith een lachje af. “Ik moet in een vorig leven iets vreselijks fout gedaan hebben , waardoor ik nu als straf elke finale verlies die ik speel. Ik ga hier even niet van slapen, maar kom zeker terug. Ik wil snel weer aan het dartsboard staan om me klaar te stomen voor het volgende groot toernooi.”

Wright stak voor zijn overwinning 500.000 pond (595.000 euro) op zak, voor Smith was er 200.000 pond (238.000 euro). Op de Order of Merit klimt Smith naar de vijfde plaats, Wright blijft de nummer twee, na uittredend wereldkampioen Gerwyn Price. Dimitri Van den Bergh, die in “Ally Pally” al in de tweede ronde sneuvelde, zakt van vijf naar negen en ook Kim Huybrechts verliest terrein: van 32 naar 35.