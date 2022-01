Karen Damen opgelicht op Vinted: “Geld kwijt én jas kwijt. Wat gaan jullie hieraan doen?”

Damen deelt twee foto’s van de jas in kwestie op Instagram, met een bericht gericht aan Vinted. “Zonet opgelicht. Geld kwijt én jas kwijt. Wat gaan jullie hieraan doen?”

Damen legt uit dat ze lang onderhandelde met de koper in kwestie over de verkoopprijs van de Etro-jas. Uiteindelijk gaf ze toe en stuurde ze de mantel op voor een volgens haar veel te laag bedrag. Uit voorzorg deed ze dat zoals steeds pas nadat het geld op haar rekening terechtkwam. Op Vinted kan een koper echter altijd aangeven dat er twijfel is over de echtheid van het stuk (bij merk- of designspullen) waarop het geld weer van de rekening wordt gehaald en teruggestort. Dat is wat Karen Damen overkwam. Ze is dus haar jas en haar geld kwijt. Pijnlijk als je weet dat een mantel van Etro al snel tussen de 1.000 en 2.000 euro kost.

Meerdere volgers van Damen schrijven onder de post dat ze exact hetzelfde meemaakten. Sommigen kregen hun geld terug van Vinted, anderen bleven met lege handen achter.