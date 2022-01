Man met levenslang rijverbod rijdt onder invloed van cannabis en amfetamines

Een patrouille van de verkeersdienst merkte de man op aan het Stationsplein. Daar was hij rond een geparkeerde auto aan het draaien. De ploeg hield de bestuurder even in de gaten en haalde hem uit het verkeer toen hij vertrok. Nadat bleek dat de man een levenslang rijverbod had, onder invloed was van drugs en drugs op zak had, werd zijn voertuig - dat ook niet verzekerd was - op vraag van het parket in beslag genomen.

Op de Koninksemsteenweg werd een chauffeur gecontroleerd die met zijn voertuig achteruit de verboden richting ingereden was. De man parkeerde zijn voertuig ook verkeerd. Hij legde een positieve alcoholtest af en moet zijn rijbewijs voor 3 uur afgeven. Zijn voertuig, dat niet verzekerd en niet geldig gekeurd was, werd in beslag genomen.

In de Driekruisenstraat werd ook een voertuig tegengehouden zonder geldige keuring. De bestuurder blies bijna 2 promille en verloor zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen. Daarnaast werden nog verschillende andere boetes opgesteld voor andere overtredingen. siol