Zware sneeuwstorm teistert Washington D.C., honderdduizenden mensen zonder stroom

Naast de hevige rukwinden die over het gebied trekken, valt er ook heel wat sneeuw. Zo ligt er al een laag sneeuw van achttien centimeter, maar volgens Amerikaanse weerdiensten kan dit nog oplopen tot 25 centimeter. De federale ambtenaren en medewerkers van de overheid hadden zondag al de boodschap gekregen om maandag niet naar het werk te komen.

Overheidsdiensten en scholen werden gesloten, en ook de coronatestcentra moesten hun deuren sluiten. Daarnaast ondervonden het openbaar vervoer en het luchtverkeer zware hinder, met duizenden geannuleerde en vertraagde vluchten. Er waren ook amper auto’s in de stad. Ook naburige staten Virginia en Maryland krijgen de sneeuwstorm te verduren. In Virginia viel 37 centimeter sneeuw en in Maryland ruim 39 centimeter. Ook in de staat Tennessee (bijna 23 centimeter) viel een grote hoeveelheid.

In Virginia zaten maandagavond volgens energiebedrijf Dominion 400.000 mensen zonder stroom. In bepaalde gebieden kan het “meerdere dagen duren” voor de stroomvoorziening hersteld is. Door de zware, vochtige sneeuw vielen bomen om en braken takken af, aldus de energieleverancier.

Ook in Maryland, Georgia, Tennessee, North Carolina en South Carolina zaten maandag heel wat gezinnen zonder stroom, meldt nieuwswebsite The Hill. Volgens de website PowerOutage.US, die stroomonderbrekingen rapporteert, zaten in al de getroffen staten meer dan 750.000 mensen zonder stroom.

Ook president Joe Biden had last van het winterweer. Hij liep vertraging op bij zijn terugvlucht vanuit zijn thuisstaat Delaware. Het vliegtuig moest een half uur wachten voordat het kon landen op de militaire luchthaven en ook de autorit naar het Witte Huis verliep erg traag.