Recordaantal migranten stak vorig jaar illegaal het Kanaal over

In 2021 hebben minstens 28.395 migranten de gevaarlijke oversteek van het Kanaal richting het Verenigd Koninkrijk gemaakt per boot. Dat zijn er drie keer zoveel dan het jaar ervoor, meldt het Britse persagentschap PA.

In 2020 werden ongeveer 8.400 illegale oversteken geregistreerd. Het aantal migranten dat per boot het VK probeert te bereiken stijgt sterk sinds 2018, sinds de haven van Calais en de Eurotunnel werden afgesloten voor migranten. Tot dan verschansten ze zich in voertuigen om per boot of via de tunnel naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.

Enkel al in november vorig jaar bereikten bijna 6.900 migranten de Britse kust. Op één dag tijd werden zelfs 1.185 oversteken geregistreerd, een record, blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De migranten die vanuit Frankrijk aankomen in het VK veroorzaken premier Boris Johnson en zijn minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel politieke kopzorgen. De conservatieve regeringsleider had namelijk in de nasleep van de brexit beloofd om de teugels aan te halen in verband met de immigratie.

De pogingen van migranten om het Kanaal over te steken zorgen ook voor politieke spanningen tussen Parijs en Londen. De Britse regering meent namelijk dat Frankrijk niet voldoende inspanningen doet om de migranten tegen te houden, terwijl de Fransen daar wel extra middelen voor krijgen.

De spanningen zijn nog verder opgelopen sinds in november bij een schipbreuk 27 migranten om het leven kwamen. Het ging om het meest dodelijke ongeval ooit in het Kanaal.