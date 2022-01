Braziliaanse president Bolsonaro aan de beterhand na spoedopname in ziekenhuis

Het gaat beter met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, nadat hij maandagochtend met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd opgenomen met een darmobstructie en vertoonde beterschap nadat een maagsonde werd ingebracht, meldt de regering op gezag van het ziekenhuis in Sao Paulo. Bolsonaro heeft geen koorts of buikpijn.

De 66-jarige extreemrechtse politicus werd in de nacht van zondag op maandag voor de tweede keer in een half jaar opgenomen in het ziekenhuis met buikpijn. Hij was in juli al eens voor vier dagen in het ziekenhuis opgenomen wegens een darmobstructie. Zijn regering laat nu weten dat de politicus al een korte wandeling heeft gemaakt in de gangen van het ziekenhuis. De dokters bekijken nog of er nog een ingreep nodig is.

Bolsonaro werd in september 2018 neergestoken tijdens de verkiezingscampagne. Hij kreeg een mes in de buikstreek. Sindsdien heeft hij al minstens vier operaties aan het spijsverteringsstelsel moeten ondergaan.

In oktober vinden in Brazilië presidentsverkiezingen plaats. Bolsonaro wil zich daarvoor opnieuw kandidaat stellen.