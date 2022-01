“Deze morgen af en toe regen, ook namiddag schuift buienzone over onze provincie”

Dinsdagochtend valt er in Limburg periodiek wat regen of motregen. In het zuiden van de provincie is het het natst. Tegen de middag wordt het een poosje overwegend droog met af en toe ruimte voor de zon.

In de loop van de namiddag zal er dan een nieuwe buienzone van west naar oost over onze provincie schuiven. Daarbij kunnen er lokaal een aantal donderslagen worden geproduceerd. De meeste buien zijn tussen 14 uur en 18 uur boven Limburg te verwachten. Dit betreft een koufront waarachter we dus ook in merkbaar koelere luchtmassa’s terechtkomen. Vóór de buienzone uit kan het tijdelijk nog 9 a 10°C worden, erachter verliezen we snel een graad of 5.

Aan de voorzijde van het koufront waait de wind uit het zuidwesten, aan de achterzijde komt er een matige noordwestenwind te staan.

Vanavond wordt het stilaan overal droog vanuit het westen.

In de nacht naar woensdag blijft de temperatuur enkele graden boven het vriespunt schommelen.

