Bewoners ‘Big brother’ krijgen meteen gezelschap van geheime extra deelnemer: schlagerzanger Kristof

Een onvoorspelbaar seizoen, beloofden de makers van ‘Big brother’. Bij het startschot hielden ze al woord. Niet acht, maar negen deelnemers deden maandagavond hun intrede in het huis. Wit konijn van dienst is de 30-jarige schlagerzanger Kristof.

Vier Belgen en vier Nederlanders waren vooraf aangekondigd als de eerste kandidaten van Big brother 2022. Maar op hun eerste avond in het huis werden ze meteen verrast: bij aankomst wachtte een negende speler hen op in de dagboekkamer.

LEES OOK. Dit zijn de acht nieuwe kandidaten van ‘Big Brother’

LEES OK. Sercan uit Tessenderlo in ‘Big Brother’-huis: “Als ik win, krijgt moeder mooi cadeau”

Ook de ‘nieuwkomer’ is een Belg. De 30-jarige Kristof uit Stabroek moet voor “de vrolijke noot” zorgen in het Big brother-huis. Kristof is een ex-topsporter die op hoog niveau aan judo deed. Hij houdt zich nog steeds dagelijks bezig met sport, en kan het volgens de makers ver schoppen dankzij zijn winnaarsmentaliteit en doorzettingsvermogen.

Maar Kristof heeft nog een andere passie: schlagermuziek. Hij wilt zo letterlijk en figuurlijk voor de goede sfeer zorgen. “Ik probeer altijd en overal mijn positieve voetafdruk achter te laten”, aldus Kristof.

Presentatoren Peter Van de Veire en Geraldine Kemper trapten maandagavond het nieuwe seizoen van Big brother op gang. Net als vorig jaar is het realityspel dagelijks te zien op Play4. De livestream is te volgen op het nieuwe kanaal Play247 en via GoPlay.

(dvg)