Virginia Giuffre (38), een van de slachtoffers in de zaak-Epstein, sloot in 2009 een geheime deal en kreeg 450.000 euro om af te zien van klachten tegen de mannen die haar als minderjarig meisje hebben misbruikt. Dat is gisteren gebleken uit een document dat openbaar is gemaakt. Of prins Andrew nu zeker ontsnapt aan vervolging, wordt normaal gezien dinsdag beslist.