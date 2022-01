Van een aanpassingsperiode in de 44e Dakar is geen sprake. Na de proloog van zaterdag volgde zondag al een zware etappe en ook de tweede rit was maandag best zwaar. Peter Willemsen, Martin van den Brink en Bernard der Kinderen (Iveco) finishten als negende. Een hele prestatie omdat het trio een groot deel van de rit zonder vierwielaandrijving door de duinen moest.