Jeroen Perceval haalt met debuutfilm ‘Dealer’ recordaantal van 14 Ensor-nominaties binnen, en ook het buitenland lonkt

Dealer, het regiedebuut van acteur Jeroen Perceval, gaat met 14 nominaties de laatste rechte lijn in naar de uitreiking van de Ensors 2022, de Vlaamse Oscars. De film werd genomineerd in alle grote categorieën, ook die van beste acteerprestaties die voor het eerst genderneutraal zijn. “Fantastisch, het totaalplaatje klopt blijkbaar”, zo reageert Perceval.

Nooit eerder kreeg een film zoveel Ensor-nominaties achter zijn naam als Dealer. De film over de complexe band tussen een jong drugsdealertje en een op de dool geraakte steracteur maakt kans op een beeldje in topcategorieën zoals beste film, beste scenario en beste regie. Daarnaast zijn zowel

Ben Segers in Dealer. — © rr

Ben Segers als Sverre Rous genomineerd in de categorie ‘beste acteerprestatie in een filmhoofdrol’ en krijgen Veerle Baetens en Bart Hollanders nominaties in de afdeling ‘beste acteerprestatie in een ondersteunende rol’. Deze categorieën zijn voor het eerst genderneutraal en vervangen de vroegere beste acteur/beste actrice-categorieën. Jeroen Perceval reageert uiteraard bijzonder verheugd op de nominaties. “Fantastisch nieuws, maar nu nog even afwachten hoeveel Ensors dat uiteindelijk oplevert. Maar goed, ik ben blij met de waardering. Ik veronderstel dat het totaalplaatje klopt. Een verhaal dat raakt, een aparte visuele stijl en uiteraard uitstekend acteerwerk.”

“Dealer, op de sinterklaasfilm van Stijn Coninx na de best bekeken Vlaamse film van 2021, doet het ondertussen ook in internationale verkoop prima”, zegt Perceval. “Hij is verkocht aan de Franse territoria en aan HBO Central Europe. Voorts lopen er nog tal van gesprekken met andere buitenlandse kopers.”

Gène Bervoets, genomineerd voor Beau Séjour 2. — © Simon Mouton

Op de Ensor-lijst volgen in het zog van Dealer twee fictiereeksen: Beau Séjour 2 met 13 nominaties en F*** you very, very much met 12. Daarna komen de speelfilm Cool Abdoul en de tv-serie Grond, die allebei tien keer op de nominatielijst staan. Voorts maken onder meer ook Red light (7), Ferry (6), La Civil (4), Undercover 3 (4) en Mijn vader is een saucisse (3) kans op verschillende prijzen. Opvallend is dat Red Sandra van Jan Verheyen tevreden moet zijn met één nominatie, die voor de bijrol van Viviane De Munck. Ook De kraak scoort niet op de nominatielijst. De Streamz-reeks sprokkelde geen enkele nominatie.

Wie uiteindelijk zijn nominaties zal verzilveren, komen we pas in maart te weten. De gala-uitreiking van de Vlaamse film- en tv-prijzen is gekoppeld aan het filmfestival van Oostende, dat wegens de coronamaatregelen van januari naar maart is verschoven. (jdr)